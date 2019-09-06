إسكاتًا للألسنة.. ميغان ماركل تتخلّى عن الطائرة الخاصة وتسافر بأخرى لدعم سيرينا ويليامز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ فترة كان الأمير هاري وزوجته ميغان في مرمى سلسلة من الانتقادات بسبب سفرهما على متن طائرات خاصة أكثر من مرة، وحتى بعدما برّر الأمير استخدامه للطائرات الخاصة حفاظًا على أمان زوجته وطفله، زاد الهجوم على الثنائي الملكي، الأمر الذي أثّر على شعبيتهما.

ويبدو أن دوقة ساسكس مدركة لأصداء ما تلقته وأميرها من هجوم، فقرّرت اتخاذ خطوة لتهدئة الأمور، وهي التخلّي عن استخدامها الطائرة الخاصة والسفر بأخرى تجارية في أحدث رحلاتها.

كشف مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دوقة ساسكس سافرت إلى نيويورك على متن طائرة تجارية، من أجل دعم صديقتها سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لعام 2019.

ومن المقرّر حضور ميغان مباراة صديقتها سيرينا غدًا في مواجهة منافستها الكندية " بيانكا أندريسكو"، في مقاطعة "كوينز" في نيويورك. هذا وسبق ودعمت دوقة ساسكس لاعبة التنس المخضرمة خلال بطولة ويمبلدون في شهر يوليو الماضي.

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تُعد هذه رحلة ميغان الأولى لنيويورك منذ إقامتها حفل البيبي شاور في فبراير، حيث قضت 5 ليال في فندق فاخر بلغت تكلفتها 70 ألف دولار، وسط حضور مجموعة من المشاهير، بما في ذلك سيرينا وأمل كلوني.

وتأتي أيضًا خطوة ميغان للسفر على متن طائرة تجارية، بعدما كشف مصدر أن دوق ودوقة ساسكس رفضا دعوة الملكة إلى قلعة "بالمورال" في اسكتلندا، قائلين إن طفلهما آرتشي صغيرٌ على السفر. وذلك في حين أنهما سبق وسافرا أكثر من مرة برفقة طفلهما.

وبالإضافة إلى سفرها إلى نيويورك، من المقرّر إنهاء ميغان لإجازة أمومتها وإنجاز أولى مهماتها يوم الخميس المقبل، حيث ستطلق مجموعتها للأزياء بالتعاون مع مؤسسة خيرية لدعم السيدات العاطلات ودعمهن للحصول على عمل.

هذا ورفض المتحدّث باسم قصر كينغستون التعليق على سفر ميغان في طائرة تجارية.