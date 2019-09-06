إحالة مخرج "خيال مآتة" إلى الجنايات بتهمة تهريب المخدرات

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، إحالة المخرج السينمائى "خالد مرعى" مخرج فيلم خيال مآتة، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، في اتهامه بجلب مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

وتسلمت النيابة تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي تم ضبطها بحوزة "المخرج" والذي أثبت أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش، وبذور مخدر الماريجوانا، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط مجري التحريات حول الواقعة، والذي أثبت جلب المتهم المواد المخدرة أثناء وصوله.

ونفى "مرعي" خلال تحقيقات النيابة صلته بالمواد المخدرة وقال «المخدرات مش بتاعتي ومش عارف وصلت حقائبي إزاي».

وكشفت تحقيقات النيابة إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائى،وبفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا و

كارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكتالوج الخاص بزراعتهم، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

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وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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