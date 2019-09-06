دي جي يستعد لطرح كليب جديد مع سيف نبيل

يستعد الموزع الموسيقي أصيل دي جي لطرح فيديو كليب جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع المطرب الشاب سيف نبيل.

وقال أصيل في تصريحات له اليوم من مكتبه الاعلامي، ان الكليب لن يتم تصويره في دولة واحدة بل في اكثر من دولة من بينها مصر، مشيرا الي انه تم استخدام تقنيات حديثه خاصة بالتصوير في الكليب الجديد.

وعبر اصيل عن سعادته بالتعاون مع المطرب سيف نبيل، مشيرا الي ان هذا التعاون ليس الاول مع فنانين بل تعاونمن قبل مع آخرين.

واختتم أصيل في تصريحاته، أنه قد تم الإتفاق على كافة التفاصيل والتعاقدات اللازمة وتحديد أماكن التصوير الخاصة بالكليب.

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