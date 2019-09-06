عمرو يوسف يكشف لأول مرة عيوب زوجته

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفا على الفنان شريف منير في برنامجه "أنا وبنتي"، الذي يذاع على قناة ON E.

وكشف عمرو، خلال الحلقة عن أبرز عيوب شخصية زوجته الفنانة كندة علوش، هو افتراضها حسن النوايا في جميع الأشخاص وثقتها الزائدة بهم رغم تحذيره لها منهم، حتى يتضح لاحقًا صحة ما قاله.

وأشاد عمرو، بطيبة زوجته وحسن تعاملها مع الناس، وحبها لهم.

يذكر أن عمرو يوسف، يعرض له حالياً فيلم "ولاد رزق 2"، الذي طرح في موسم عيد الأضحى الماضي وحقق نجاحاً كبيرا وهو من بطولة عدد من النجوم منهم أحمد عز واحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح واحمد داوود.

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