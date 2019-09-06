مصر تُرشِّح "ورد مسموم" للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر أن لجنة مُشكّلة من نقاد وصحفيين ومخرجين اجتمعت يوم الخميس وأجرت تصويتاً على عدد من الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في حفل الأوسكار على جائزة أفضل فيلم أجنبي، حيث تم ترشيح فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح بعد أن حاز على أكبر عدد من أصوات الحاضرين. علماً أنه عُرض في العديد من المهرجانات العربية والأجنبية وفاز ببعض الجوائز منها أفضل فيلم عربي في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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الجدير ذكره أن الفيلم من بطولة مريهان مجدي وإبراهيم النجاري ومحمود حميدة. وهو مأخوذ عن رواية "ورود سامة لصقر" للمؤلف أحمد زغلول الشيطي، وتدور أحداثه داخل منطقة المدابغ في القاهرة حيث تعيش عاملة النظافة تحية مع والدتها وشقيقها الذي تربطها به علاقة وثيقة. وعندما يقرر الهجرة من الحيّ الفقير بشكلٍ غير شرعي بحثاً عن حياةٍ أفضل، تسعى جاهدة لمنعه حتى يبقى بجوارها.



يُذكر أن أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة تُعلِن القائمة الأولية للأفلام المقبولة في شهر ديسمبر وبعدها القائمة المختصرة في شهر يناير، فيما يقام حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الدورة الثانية والتسعين في التاسع من شهر فبراير 2020 في هوليوود.