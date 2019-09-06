شكرا لقرائتكم خبر عن سماح عبد العال من الإعلانات للدراما التليفزيونية مع"بحر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة الشابة سماح عبد العال لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بمشاركتها فى مسلسل "بحر"، للنجم ماجد المصرى في أولى بطولاته المطلقة بالتليفزيون، والمذاع حالياً على قناة الحياة ، خاصة وأنها لأول مرة تقف أمامه، لافتة إلى أن المسلسل سيكون من أنجح الأعمال التي تنافس خارج السباق الرمضاني بإشادة من الجميع منذ عرض الحلقة الأولى.

وأوضحت سماح أن ترشيحها جاء من مخرج العمل أحمد صالح، حيث تجسد دور "نعمات" شقيقة زوجة "الراوى" وهو دور الأب الذى جسده المصرى فى الحلقة الأولى وبعد وفاة شقيقتها ستتزوج منه وتتوالى الأحداث لتعرض "راوى" للظلم من كبير البلد ويجسده أحمد صيام ووالد "دياب" خلال الأحداث حتى اتهموا بسرقة أموال التبرعات الخاصة بالمسجد وقاموا بقطع يده.



الممثلة سماح عبد العال

وتابعت عبد العال، أن النجم ماجد المصري منذ أول مشهد صورته معه كان يشجعها ويحمسها أمام الجميع، ووصفته بالإنسان الخلوق، ولديه موهبة كبيرة، فجميع المشاهد التي صورتها معه ستظهر في الفلاش باك، مضيفة إلى أنها فرحت جداً بتصدر الحلقة الأولى من "بحر"، مؤشرات البحث على "جوجل".

ويبدو أن مسلسل "بحر" سيأخذ اهتمام الجمهور خلال الحلقات المقبلة، نظرا لسخونة أحداثه، والتفاصيل المتتالية والمتتابعة لأبطاله، وهو ما يدفع الجماهير لمتابعة المسلسل فى كل حلقة، مسلسل "بحر" يعرض فى السابعة مساء يوميا، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

Advertisements



سماح عبد العال

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

سماح عبد العال ممثلة مسرح وشاركت في العديد من الإعلانات، بالإضافة إلى الدوبلاج، واعلان مع النجم أحمد حلمى، والعديد من المسلسلات الإذاعية، كما قدمت أدوار في مسلسلات حققت نسب مشاهدة عالية مثل "سجن النسا" مع نيللى كريم، و"خطوات الشيطان"، و"تحت السيطرة"، و"طريقي" مع شيرين عبد الوهاب، و"من الجاني"، و"سقوط حر"، و"شهادة ميلاد"، و"بنات سوبر مان"، و"نصيبي وقسمتي" وغيرها من الأعمال.