شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح التجريبى يمنح أحمد كمال ميدالية المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمنح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر خلال الدورة الـ26 المقرر إقامتها فى الفترة بين 10 إلى 19 سبتمبر الجارى، الفنان أحمد كمال ميدالية المهرجان، وذلك فى حفل الختام المقام بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساء الخميس 19 سبتمبر.

وقال أحمد كمال فى تصريحات له بعد إعلان تكريمه: "منذ منتصف السبعينيات وأنا أشارك فى التجارب المسرحية كممثل وكمدرب تمثيل وفى تكوين الفرق المسرحية التى تتميز بالبحث والتجريب فى عالم المسرح".

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كما أعلن المهرجان تكريم المؤلف المسرحى محمد أبو العلا السلامونى، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان سيد رجب، وعدد من المكرمين الأجانب والعرب، و3 أسماء آخرين من المسرحيين الراحلين.

يذكرأن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن إلى 87 عرضا تمثل 16 دولة عربية.

وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا، إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.