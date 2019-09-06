شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طرح أولى حلقات الموسم الثانى من المسلسل الإسبانى Elite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الشبكة المنتجة للمسلسل الإسبانى الشهير Elite، أولى حلقات الموسم الثانى من المسلسل الشهير والحائز على تقييم 7.5 عبر موقع IMDB اليوم. Advertisements وكشفت الشركة المنتجة منذ أيام عن التريلر الأخير للموسم الجديد عبر حساباتها الشخصية، والذى سرعان ما حصد ملايين المشاهدات من مختلف أنحاء العالم. مسلسل "Elite" تدور أحداثه فى سياق جريمة حول ثلاثة مراهقين من الطبقة العاملة فى مدرسة خاصة فى إسبانيا يصطدمون مع الطلاب الأثرياء، ويشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم جورجينا اموروس وجورج لوبيز وإيفا لوراش.

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