شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين تفصل "الفيل الأزرق 2" عن نادى المائة.. و95 مليون إجمالى الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حصد الإيرادات، إذ حقق إيرادات ضخمة منذ انطلاق عرضه فى دور العرض السينمائى، وفى شباك تذاكر أمس الخميس حصد الفيلم 484 ألفا و668 جنيها، لتصل إجمالى إيراداته 94 مليونا و986 ألفا، ليواصل تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، إذ اقترب من تحقيق 100 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يستمر عرض الفيلم لمدة شهرين آخرين خلال الفترة المقبلة.

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وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين واستمر فى المنافسه مع أفلام الموسم وحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.