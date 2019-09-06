كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:48 مساءً - في ما لا يزال تصريحها الناري بحق الفنانة اصالة نصري ووصفها بأنها منافقة وكالثعبان، كشفت الفنانة أحلام عن قصة الدبابيس في شعرها التي تظهر فيها احيانا.
وكانت النجمة الخليجية تضع مجموعة من الدبابيس التي يستخدمها مصفف شعرها لتوضيبه والحصول على شكل “ويفي” ناعم، خلال مقابلتها مع برنامج mbctrending وكشفت انها كانت في حفلة زفاف وتتحضر لجلسة تصوير وقررت الابقاء على تلك الدبابيس في شعرها ومن بعدها باتت موضة منتشرة بين الناس.
ويأتي هذا التصريح الغريب بعد الضجة التي اثارتها بتصريحها القاسي بحق الفنانة السورية التي لم تسكت وردت بطريقتها الخاصة قائلة في تغريدة “..يُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجومها على أصالة.. أحلام تهدأ وتكشف قصة الدبابيس في شعرها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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