ليلى بن خليفة بإطلالةٍ جريئة في “الرجل المحترق”!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:48 مساءً - نشرت عارضة الأزياء والممثلة التونسية ليلى بن خليفة صوراً على تطبيق إنستغرام التُقطت في ولاية نيفادا الأميركية من مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان الرجل المحترق أي “Burning Man”.
وظهرت ليلى بن خليفة بلباس مستوحى من المهرجان السنوي إذ اعتمدت غطاء اللباس البحري باللون الفضي مع سترة جلدية بتصميم الـFringes.
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