بعد 54 عاماً من العقم.. سبعينية تنجب توأماً

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:48 مساءً - رزقت امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، طفلان توأم، لتصبح بذلك أكبر أم تنجب في العالم، وفق ما نقلت “ارم نيوز” عن موقع Daijiworld الإخباري الهندي يوم امس .

واشار الموقع الى ان “مانجياما وزوجها يرجا راو، من مدينة جونتور بولاية أندرا برديش في الهند، قضيا 54 عامًا من سنوات زواجهما معًا، بدون أطفال؛ بسبب العقم، ليُقررا أخيرًا الشروع بالعلاج، وإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر “.

وقد تابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة لفحص اللياقة البدنية للتأكد من إمكانية حملها، وبعد الحمل، أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.وعند موعد الولادة، أجرت مانجياما عملية قيصرية في دار تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، برئاسة الدكتور إس. أوماشانكار الذي قال إن كلًا من الأم والطفلين، بحالة جيدة، ولكن سيكونون تحت الملاحظة لبضعة أيام“، واصفًا عملية ولادة امرأة تقترب من عمر الثمانين، بالمعجزة.وقد احتفل زوجها وعائلتاهما بتوزيع الحلوى لحظة إنجابها.