ممثلة بوليوود بوجا بيدي تدعم رئيس وزراء كشمير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت بوجا بيدي نجمة بوليوود يوم الاثنين إنها تأمل في أن تضع الحكومة الهندية خطة قريبا للإفراج عن رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله المحتجز قيد الإقامة الجبرية.

عبد الله قيد الإقامة الجبرية منذ أوائل أغسطس عندما ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير الممنوح لها بموجب المادة 370 من الدستور وقرر تقسيم الدولة إلى أقاليم تتبع الحكومة الاتحادية في نيودلهي، وهو القرار الذي أثار مخاوف عديدة.

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كتبت بيدي Bedi على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، “لقد مر ما يقرب من شهر منذ أن تم اعتقال عمر عبد الله . إنه زميلي ، وصديق للعائلة (نعود لثلاثة أجيال)”.

وأضافت مقدمة البرامج كلك في مقال صحفي : “آمل أن تضع الحكومة خطة قريباً لإطلاق سراحه لأنه من الواضح أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد! يجب إيجاد الحلول”.

إلى جانب عمر عبد الله ، والده ورئيس الوزراء لثلاث مرات فاروق عبد الله ، ومحبوبة مفتي أول امرأة رئيسا لحكومة كشمير الهندية قيد الاعتقال.