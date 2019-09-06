شاروخان أمام القضاء بسبب إعلان مشبوه

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أصدرت محكمة هندية أمرًا لنجم بوليوود شاروخان بتقديم شهادة خطية تشرح علاقته وتوضح طبيعة ارتباطه بالمعهد التعليمى الهندى للتخطيط والإدارة ومقره دلهى، بسبب تحقيق لتضليل وخداع الطلاب.
طلب القاضي من شاروخان - الذي ظهر في بعض إعلانات المعهد، وشركته Red Chillies Entertainment التي قامت بتبني حملة ترويجية لصالح المعهد المذكور، بتقديم افادة خطية بطبيعة علاقته، وتقدم الشهادة إلى المحكمة في غضون أسبوعين.
وقد زعم بعض طلاب المعهد، في دعواهم أمام المحكمة العليا، أنهم أعجبوا بإعلانات شاروخان التي تروج للالتحاق والحصول على شهادة المعهد، وعلى القبول في دوراته، كما ادعى محاميهم أمام القاضي أن شاروخان كان سفير العلامة التجارية للمعهد.
تم رفض هذا الادعاء من قبل محامي الممثل، الذي قال للمحكمة إنه ظهر فقط في بعض الإعلانات للمعهد، بعد ذلك ، أمر القاضي شاروخان بتقديم إفادة تفيد بعلاقته بالمعهد التعليمي، وقال محامي مقدمي الالتماسات إن بعض الطلاب قد رفعوا دعوى جنائية ضد IIPM في عام 2018، بعد أن قالت لجنة المنح الجامعية (UGC) إن المعهد لا يتبعها.
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