فيديو.. أرجون رامبال يتجول بسيارة فاخرة تحت الأمطار

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تعرض النجم الهندي ارجون رامبال لسيل من الانتقادات على موقع Instagram، بسبب آخر مشاركة له، حيث نشر رامبال مقطع فيديو، يُظهر فيه وهو يقود سيارته الفاخرة باهظة الثمن، بينما يفشل في التحرك عبر المياه، بشوارع مومباي.
وقد علق أرجون على هذا البوست قائلًا: “السيارات الهندية هي الوحيدة التي نجت في هذا الطقس. أظهر الفيديو سيارة مرسيدس حمراء تطفو في الشارع المغمور بالمياه بينما كان يتقدم بسيارته.
كما علق أحد مستخدمي Instagram قائلًا: “ما هي القمامة، لذا عليك أيضًا التوقف عن استخدام رانج روفر Range Rover وتبرع بها لي، وقم بشراء ماروتي التو Maruti alto”، وقد تلقى التعليق 4000 إعجاب ولم يستطع العديد من المعجبين التوقف عن الضحك.
لم يكن رامبال الوحيد الذي علق في ميا الأمطار، فقد حاصرت المياه منزل النجم اميتاب باتشان، وتعطلت بهومي بيدنيكار Bhumi Pednekar في حركة المرور وشاركت مقطع فيديو من سيارتها.
في سياق آخر، رحب أرجون رامبال بمولوده الجديد مع صديقته جابرييلا ديمتريوس في 18 يوليو من هذا العام. واختار له اسم اريك.
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