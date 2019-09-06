وفاة والد الممثل راجكومار راو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي والد الممثل الهندي راجكومار راو، ساتيابال ياداف، عن عمر يناهز الستين عامًا يوم الخميس، وقد تم إدخاله إلى مستشفى ميدانتا منذ 17 يومًا، أقيمت آخر طقوس الوفاة في أرض جرادج في ميدان مادان بوري في الساعة 10 صباحًا، يوم الجمعة، بحضور الأصدقاء والعائلة المقربين.

كانت والدة راجكومار قد توفيت في عام 2017، وعاد لاستكمال التصوير لفيلمه حينئذ “نيوتن” في نفس اليوم، وعن ذلك قال: “لقد عدت في نفس اليوم لأنني كنت أعرف أن هذا ما كانت ستحبه أمي - بالنسبة لي لمواصلة التزاماتي، وإنهاء واجباتي”.

وأضاف: “كانت أعظم سعادتها في الحياة هي مشاهدتي على الشاشة، كان من الصعب علىّ أن أؤدّي، ولكني شعرت بوجودها يدعمني “.

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كان والد الممثل موظفًا حكوميًا يعمل في قسم الإيرادات، وفي مقابلة مع “إنديان إكسبريس”، تحدث عن صعوبات عائلته في أثناء نشأته، قال: “لمدة عامين، دفع أساتذتي الرسوم المدرسية”. “لكن أحدًا لم يثنني عن متابعة حلمي”.

في سياق آخر، كانت إيرادات فيلم راو الأخير “Judgementall Hai Kya جادجمينتل هيه كيا”، قد تخطى عتبة الـ300 مليون روبية، منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية في 26 يوليو الماضي، مع توقعات بأن يحقق نصف مليار روبية قبل رفعه من الصالات.

ويعد الفيلم التجربة الثانية التي تجمع النجمين كانجانا رانوت وراجكومار راو، وتدور أحداثه حول قصة طفلة فَقَدت والديها في سن الطفولة وأصيبت باضطراب عقلي لتسببها في حادث الوفاة.