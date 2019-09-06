المحكمة تستدعي سلمان خان بسبب اعتداءه على مراسل صحفي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أمر قاضي محكمة أنديري بالتحقيق ضد ممثل بوليوود سلمان خان في الدعوى المُقدمة ضده من أحد المراسلين الصحفيين في مومباي.

ويأتي هذا الأمر بعد أشهر من رفع الصحفي دعوى بالمحكمة ضد النجم وحراسه الشخصيين لقيامهم بالاعتداء عليه حتى بعد أن سعى للحصول على موافقته لالتقاط صور وفيديو له في أثناء ركوب الدراجة.

وفقًا لتقرير ndtv، أشوك باندي، الصحفي، قال إنه إذا لم تتدخل المحكمة، لما قامت الشرطة بتحرير البلاغ.

في تصريحه، قال أشوك: “كنت واثقًا من أن المحكمة لن ترفضني بالطريقة التي كانت تجاهلتني بها شرطة مومباي، لقد تجاهلني مركز الشرطة فقط لأن المعتدي كان نجم سينمائي، سلمان خان”.

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في تقرير سابق عن PTI، حرر المراسل “بلاغ” بموجب المادة 323 (التسبب في الأذى)، 392 (السرقة)، و506 (التخويف الجنائي) في المحكمة بأنديري.

طبقًا للبلاغ، وقع الحادث في 24 أبريل عندما كان سلمان خان يركب دراجة مع حراسة شخصين، كان الصحفي يركب سيارة وبدأ تسجيل مقطع فيديو بعد الحصول على إذن من الحراس الشخصيين لممثل Kick.

ومع ذلك، غضب حراسه الشخصيين، وبدأوا في ضرب باندي، كما ادعى أيضًا الصحفي أن سلمان خان قد اعتدى عليه أيضًا وانتزع هاتفه المحمول وحذف مقاطع الفيديو.

على الجانب الآخر، فإن أكد مصدر مقرب من سلمان خان لصحيفة “ديكان كرونيكل”، “لم تحرر الشرطة بلاغ، لذلك توجه إلى المحكمة لطلب رفع دعوى، والتي بدورها طلبت من الشرطة التحقيق والتحريات.