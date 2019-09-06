هايدي كلوم تتلقى هدية غير تقليدية من زوجها فى عيد ميلادها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تلقت النجمة والعارضة الألمانية هايدي كلوم، هدية مختلفة وغير تقليدية من زوجها عازف الجيتار توك كاوليتس بمناسبة عيد ميلادها، وهى جزء من جدار برلين، الذى قسم بين شرق وغرب برلين أكثر من 28 عاما.
ونشرت النجمة العالمية كلوم فيديو لوصول الهدية إليها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”انستجرام”، مصحوبة بتعليق : اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي... جزء من جدار برلين، الذي قسم بين شرق وغرب برلين على مدار 28 عاما.
النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما تابعت قائلة: وُلد زوجي خلف الجدار على جانب برلين الشرقية قبل 4 أسابيع من هدمه في عام 1989. وسمح له ذلك بالنمو في ألمانيا التي كانت على عكس البلد الذي نشأ فيه والديه فكان قادرًا على تجربة الحرية والفرح والإبداع والفن والأمل. كل صباح.
واختتمت هايدي كلوم تعليقها قائلة : سوف أنظر إلى هذه القطعة الجميلة في حديقتي مع العلم أن الجدران لا تحتاج إلى بناء ... بل يجب أن تهبط.
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