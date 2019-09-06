جينيفر لوبيز منتهى الرشاقة في عمر الـ50 .. وهذا هو السر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تبهر النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز عشاقها وجمهورها، بين الحين والاخر، مع نشرها أى صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها.

و يتسائل كثيرون حول سر رشاقة النجمة العالمية وازديادها بريقاً رغم مرور السنوات.

ومن جانبه سلط موقع الديلي ميل الضوء على النجمة الشهيرة من خلال عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.

Advertisements

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز برفقة خطيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز، مؤخرا، وهما على متن يخت في منطقة سانت تروبيز بفرنسا للاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائهما.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، قد خطفت الأنظار إليها برشاقاتها وإطلالتها الصيفية التي اعتمدت على بلوزة بيضاء وتنورة زرقاء.

وقضت جينيفر لوبيز لحظات رومانسية مع خطيبها اليكس رودريجرز والتقطا سويا عددا من الصور التذكارية.

والجدير بالذكر أن جينفير لوبيز واليكس رودريجرز ارتبطا في فبراير 2017، وأعلنا خطوبتهما شهر مارس الماضي ويخططان لإقامة حفل زفافهما في 2020.