ريتا أورا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل GQ.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والمطربة البريطانية ​ريتا أورا​ يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، في حفل GQ Men Of The Year Awards في لندن، حيث قدمت ريتا جائزة لأكثر رجل عصرية والتي فاز بها ريتشارد مادن.

وكانت إطلالة النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاماً جريئة، وملفتة للانظار حيث ارتدت فستان أسود شفاف عاري الصدر و والبطن، والفستان بتوقيع Toni Maticevski.

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والجدير بالذكر أن أندرو جارفيلد حبيب ريتا، قد انفصل عنها مؤخرا بعد علاقة دامت لشهرين فقط، وكشفت تقارير إعلامية عالمية الى أن سبب إتخاذ غارفيلد لهذا القرار يعود لانه يريد مزيداً من الخصوصية في حياته، رغم ان أورا تكتمت على اية تفاصيل تخص علاقتهما ولم تقم بنشر اي صور لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى جانب أخر، احيت ريتا أورا البالغة من العمر 28 عاما، حفلا ضخما، في إنجلترا في حضور عدد هائل من محبيها و معجبيها الذين تفاعلوا بشكل واضح مع أغنياتها.

وظهرت النجمة العالمية اورا مرتديه ملابس قصيرة شفافة، كما اختارت ارتداء حذاء ” بوت ” طويل باللون الابيض من تصميم ” Naked Wolfe ” ووصل سعره إلي 326 جنيه استرليني.