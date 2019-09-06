هايلي بالدوين تستمتع بوقتها على الشاطئ مع جاستين بيبر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تسعي النجمة و السوبر موديل الأمريكية الشهيرة هايلي بالدوين أن تظهر مدي حبها واستقرار حياتها الزوجية مع المغني الشهير جاستين بيبر وذلك بطرق مختلفة وهو ما يجعل محبي الزوجين في حالة ترقب دائم لهذا الأمر .

وكانت النجمة العالمية الشهيرة هايلي بالدوين، قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير “إنستجرام ” عدة صور من لحظات الاسترخاء التي قضتها بالدوين ذات الـ 22 عاما مع زوجها جاستين بيبر علي احدي الشواطئ، و ظهر بيبر وهو في الصورة و هو يحتضن هايلي.

والجدير بالذكر أن هايلي بالدوين رسمت مؤخرا ” تاتو ” جديد هو عبارة عن كلمة ” lover ” ، و بمجرد أن كشفت وسائل الاعلام عن التاتو الجديد لهايلي ذات الـ ( 22 عام ) زاد الجدل و التكهنات أنها قد تكون في إشارة إلى ألبوم تايلور سويفت الجديد و الذي يحمل ” Lover “.

Advertisements

وعلى جانب أخر، نشرت هايلي بالدوين، مجموعة من اللقطات الجديدة، لأحدث جلسة تصوير لها روجت من خلالها لماركة Levis على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

العارضة العالمية خضعت لجلسة تصوير للماركة، وكانت قد حصلت هايلي بالدوين على حقوق الترويج لماركة levis بدلا من المغنية ريتا أورا، وذلك بالولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت العارضة والنجمة الأمريكية الشهيرة هايلي بالدوين، زوجه النجم والمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، قد خطفت الأضواء مؤخرا، وذلك عبر لوك جديد أقدمت عليه وفاجأت به متابعيها ممن يحرصوا على زيارة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل دائم.