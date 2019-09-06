رضوى الشربيني مع ابنتيها في أول أيام الدراسة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بصورة حديثة لها مع ابنتيها “تيا وتمارا” في أول أيام الدراسة.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن ابنتيها اللتين ظهرتا بالزي المدرسي.

رضوى كشفت عن معاناتها معهما، بقولها: “تيا عايزه تخلص تعليم و تقعد فالبيت..وتمارا مش عايزه تتعلم اساسا بس عايزه تشتغل مذيعه زىً مامى...وأنا هلطم”.

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تعليق الإعلامية المصرية أثار ضحكات جمهورها، وشاركوها بمعاناتهم مع أطفالهم أيضا، خاصة متابعيها من السيدات.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

الإعلامية المصرية تابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، لافتة إلى أنها بعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.