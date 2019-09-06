موقف طريف لسائحين لم يتعرفوا على الملكة إليزابيث

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كثيرا ما يتعرض النجوم والمشاهير لمواقف طريفة ومفاجئة، خلال ظهورهم في الأماكن العامة، حيث يرغب جمهورهم في التقاط الصور التذكارية معهم، في موقف ربما لن يتكرر لهم مرة أخرى.
إلا أن ما حدث مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، صاحبة الـ 93 عاما، كان غير ذلك تماما.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد التقى بعض السياح الأمريكيين الملكة إليزابيث الثانية وهي تتجوّل بجوار قصرها في اسكتلندا، لكن لم يستطيعوا التعرّف إليها.
الصحيفة أضافت أن السائحين بدأوا في الدردشة مع الملكة إليزابيث التي كانت تضع وشاحا على رأسها، غير مدركين من تكون، والمضحك أنّهم سألوها عمّا إذا كانت قد قابلت الملكة يوماً ما.
ريتشارد غريفين، المسئول عن أمن الملكة لأكثر من 30 عاماً،قال: إنّها أجابتهم بمزاح قائلةً: “لا، لكن هذا الشرطي قد قابلها”، مشيرةً إليه.. ثمّ تابع السيّاح طريقهم بشكلٍ طبيعي.
يشار على أن الملكة تحب أن تكون بعيدة من الأنظار عندما تكون في قصرها هذا، أي في مقرها الاسكتلندي خلال زيارتها له كل صيف.
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