نيكولا معوّض يُبدي رأيه ببطلَي “عروس بيروت”.. ماذا قال عنهما؟

رغم المنافسة الكبيرة الموجودة بين الفنانين والنجوم في المجال الفني، ومحاولة كل منهم للوصول الى مراكز عالية وتحقيق نجاحات عديدة، الا ان الساحة في المقابل لا تخلو من نجوم يفرحون لنجاح زملائهم، ويشاركونهم فرحة الانتصار تلك في كافة اعمالهم الفنية والدرامية وغيرها.

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وفي هذا السياق، لفتتنا “ستوري” نشرها الممثل نيكولا معوّض على حسابه عبر موقع انستغرام، أظهر من خلالها مشهد يجمع الممثل التونسي ظافر العابدين والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، ضمن احداث مسلسل “عروس بيروت” الذي يُعرض حاليا على شاشة الـMBC4.

“معوّض” ارفق الفيديو بتعليق هنّأ من خلاله النجمين على العمل الرائع الذي يقدمانه في المسلسل، مثنيًا بالتالي على الثنائية المميزة التي تجمعهما.

يذكر أن مسلسل “عروس بيروت” هو النسخة العربية من المسلسل التركي الذي يحمل إسم “عروس إسطنبول”، وهو من توليف نادين جابر وبلال شحادات، بطولة كارمن بصيبص، ظافر العابدين، تقلا شمعون، جو طراد وغيرهم، ومن اخراج التركي إيمره كاباكوساك.