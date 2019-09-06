دموع تحسين تردُّ على سخرية مي العيدان من وزنها: كرشي يُعجبني وسأترحم عليكِ عند موتكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرت الفنانة العراقية الشابة دموع تحسين نجمة برنامج المواهب ذا فويس الردّ على سخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان منها.

ونشرت تحسين فيديو تظهر فيه وهي متأثرة وتحاول السيطرة على نفسها حتى لا تبكي، وموجّهة رسالةً إلى العيدان قائلةً: "يكفيك ما جاك من السب، الإنسان الي الله يحبه يحبب فيه خلقه، شوفي انتي ولا واحد في المية متفقين على حبك، وانا أقولك الله يطول بعمرك لكن لما تتوفي أنا أول وحده حترحّم عليكِ".

وفي فيديو آخر نشرته تحسين، تساءلت عن سبب إصرار مي العيدان على معايرتها والسخرية منها، وقالت في الفيديو :"كرشي يعجبني وأنا لست عارضة أزياء، والعالم يحبونني بهذا الشكل" وأضافت تحسين: "أنا لا أكرهك، ولا أحقد عليكِ، الدنيا فانية، وأقول في النهاية الله يسامحك".

ويأتي رد تحسين هذا بعد قيام العيدان بنشر فيديو حديث للفنانة دموع تحسين خلال غنائها في أحد الأماكن، ساخرةً من زيادة وزنها بطريقة غير لائقة قائلةً: "الله خوش جسم عليها . . ابي اصير مثل جسمها ابييييييي. والي نفس ستايلها. . . افيدوني اشلووون"، وتلقّت العيدان ردود فعل كثيرة منتقدين ما قامت به، وواصفين تصرفها بـ "التنمُّر".