الشاعر أحمد علاء الدين يعلن تعاونه مع النجمة نانسي عجرم

أعلن الشاعر أحمد علاء الدين، عن تعاون جديد يجمعه بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، على صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي "facebook". وصرح «علاء الدين»، بأن الأغنية من كلمات وألحان مودي السعيد، وتوزيع موسيقي طارق مدكور. جدير بالذكر أن للشاعر أحمد علاء الدين، العديد من الأعمال الفنية مع العديد من نجوم الساحة الغنائية داخل مصر والوطن العربي مثل مصطفى قمر، محمد نور، مصطفى محفوظ، هيفاء وهبي، صادق عادل. Advertisements قد يهمك ايضاً: نانسي عجرم تحتضن رضيعتها في لقطات خاصة تفوح حنانًا نانسي عجرم تستعد لحفل مهرجان صلالة

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