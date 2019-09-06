سهر الصايغ تؤكد مزاولتها مهنة الطب مع عملها كممثلة

القاهرة - لايف ستايل
أكدت الفنانة الشابة سهر الصايغ، أنها مازالت حتى الآن تمارس مهنة الطب بالتوازي مع عملها كممثلة، موضحة: «أكره الروتين، ومن الصعب أن أقوم بعمل واحد فقط طوال الوقت».
وأضافت في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أنها تعمل في مجال طب الأسنان، قائلة: «المجال صعب جدًا، ودراسته كانت أصعب، وبالتالي لا يمكن وأن أتنازل عنه بسهولة أو استهتر به».
وأوضحت أن التمثيل بالنسبة لها هواية وليس مهنة، قائلة: «أنا بتعامل مع التمثيل زي ما أي حد ممكن يتعامل مع الرسم والموسيقى».
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