إطلاق اسم نبيلة عبيد على الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ٣٥ والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرًا لمشوارها الفني الثري.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص لما يتمتع به من مكانة كبيرة في قلبها، وذكريات لا تنسى، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أشرف فهمي، لتمنحها الجائزة ثقة بالنفس وتساعدها فيما بعد على رسم ملامح مشوارها الفني وما قدمته خلال السنوات الماضية للسينما من أعمال شكّلت وجدان الجمهور.

وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة 35 يعد تكريما كبيرا يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها منذ إبلاغها بالخبر وهي تحلم باللحظة التي تقف فيها على المسرح لتحتفل مع أبناء الإسكندرية جمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، الإسكندرية الذواق للفن، بحصاد رحلة من العطاء تتذكر جميع تفاصيلها كأنها تمر الآن مثل شريط السينما أمام عينها وفي وجدانها، حيث كانت رحلة تحمل قدرًا كبيرًا من السعادة والنجاح، والمعاناة أيضا، قدمت خلالها العديد من التضحيات من أجل الفن والجمهور، وقبلهما مصر التي قدمت لها الكثير، متمنية أن يكون هذا التكريم، بداية مرحلة كبيرة في مسيرتها الفنية.

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