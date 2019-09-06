"ورد مسموم" يمثّل مصر في الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي في 2020

القاهرة - لايف ستايل
استقرت اللجنة المسؤولة على اختيار فيلم مصري للمنافسة على جوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي، على فيلم "ورد مسموم" للفنان محمود حميدة، للترشح للمنافسة على الجائزة 2020.
وأعلنت اللجنة المكونة من عدد من السينمائيين والنقاد الفنيين اليوم اختيار فيلم "ورد مسموم" للترشح للمنافسة على فئة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الأوسكار 2019، والتي ستعلن قائمتها في بداية العام المقبل قبل حفل توزيع الجوائز في شهر فبراير/شباط المقبل.
ويشارك في بطولة فيلم "ورد مسموم" الفنان محمود حميدة وكوكي وصفاء الطوخي ومحمد بريقع، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور قصة الفيلم حول فتاة تدعى "تحية" تعيش مع شقيقها بمفردهما وتعمل عاملة نظافة في أحد المناطق التي تعمل بالدباغة، ويناقش الفيلم عدة قضايا اجتماعية حول المرأة والفقر وغيرها.
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وعرض فيلم "ورم مسموم" في عدة مهرجانات سينمائية هذا العام وأبرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي حصل به على 3 جوائز بالدورة الماضية وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وعرض أيضًا بمهرجان السينما الأفريقية ومهرجان ساو باولو السينمائي.
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