شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تدعم الفيلم الأفغانى "هافا ومريم وعائشة" فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية أنجلينا جولى على تقديم دعمها الكامل للفيلم الأفغانى "Hava, Maryam, Ayesha"، للمخرجة صحراء كريمى، والذى يسرد قصة ثلاث فتيات فى أفغانستان، ويعرض فى الدورة الحالية لمهرجان فينيسيا السينمائى الذى يقام فى مدينة البندقية فى إيطاليا.

ووصفت جولى الفيلم الأقغانى، فى بيان نقلته الصحف الأجنبية، بأنه فيلم متحرك وجديد من نوعه يروى تاريخ حياة الشابات فى أفغانستان المعاصرة، وإن الفيلم الجديد يظهر نعمة وجمال وروح النساء الأفغانيات أثناء فترة الزواج والصداقة وتكوين الأسرة والأمومة.



انجلينا جولى وصحراء كريمى

وقالت النجمة صاحبة الـ44 عاماً فى بيانها، إن أى عمل سينمائى يتم إنتاجه داخل أفغانستان انتصار على الصعاب فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد الكثير من العقبات، واصفة الفيلم الجديد بأنه يذكرنا بالصعاب التى تعرضت لها النساء فى أفغانستان والخطر الذى تعرضت له ملايين من النشاء الأفغانيات فى فترة الحرب.

وفى تصريح لمخرجة الفيلم الأفغانى، وجهت كريمى الشكر للقائمين على مهرجان فينيسيا بعد منحها منصة وفرصة لعرض فيلمها الذى يسرد بعض من القضايا المهمة التى يتعرض لها النساء فى بلادها، وسعيها فى وضع حقوق أساسية للمرأة الأفغانية الفترة المقبلة بعد الاشارة لتلك الصعاب فى فيلمها الجديد.