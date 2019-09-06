شكرا لقرائتكم خبر عن فى تغريدة صادمة لجمهورها.. نيكى مناج تعل اعتزالها الغناء لتكوين عائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نجمة الراب العالمية نيكى مناج اعتزالها الغناء والفن لتكوين عائلة، بعد استقرار علاقتها مع صدقها كينيث بيتى واقتراب زفافهما.

وفى تغريدة نشرتها "مناج" عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أكدت اعتزالها الفن لتكوين عائلة، مناشدة متابعيها وجمهورها بمطالبتها للعودة مرة أخرى للغناء، وسرعان ما انتشرت التغريدة لتحصد ما يقارب من النصف مليون مشاركة وأكثر من 100 ألف إعجاب، وعشرات الالاف من التعليقات التى تطالبها بالتراجع عن قرارها.

ووصفت الصحف الأجنبية التغريدة التى نشرتها نجمة الراب بأنها تدعى من خلالها جذب الانتباه لا أكثر بعد أن فشلت جولتها الغنائية التى كان مقررا لها أغسطس الماضى فى أمريكا الشمالية لألبومها queen الذى عرض العام الماضى، وشهد العديد من التعديلات والتأخير بسبب أزمات الإنتاج.

وفى تصريح سابق لنجمة الراب الشهر الماضى فى برنامجها الخاص "إذاعة الملكة"، أكدت أن مراسم زفافها على صديقها كينيث بيتى، ستتم خلال 80 يوماً.