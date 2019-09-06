محمد حماقي ينعي والد الشاعر تامر حسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
حرص المطرب محمد حماقي، على نعي والد الشاعر الغنائي تامر حسين، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس.
وكتب حماقي عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "خالص عزائي في وفاة والد صديقي الشاعر تامر حسين.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويصبركم على فراقه".
يُذكر أن عزاء والد الشاعر تامر حسين، يقام غدًا السبت، في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس قاعة "أُحد" بوابة ٣، من بعد صلاة المغرب إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً".
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