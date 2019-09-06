20 سبتمبر.. رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

يستعد المطرب رامي جمال، لإحياء حفل غنائي بمدينة بني غازي في ليبيا، يوم 20 سبتمبر الجاري.

وكتب رامي، عبر حسابه على"تويتر": "أشوفكم في بني غازي يوم ٢٠ القادم إن شاء الله".

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وأضاف: "في انتظار إنهاء بعض الإجراءات من بلدكم الحبيب، وضمان سلامة الجميع بأمر الله، وأنا أعلم أنكم قادرون على ذلك".

يُذكر أن أخر أعمال رامي جمال، أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".