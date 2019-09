إيرادات الخميس.. "it: chapter two" الأول و"Angel has fallen" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 5 سبتمبر، إيراد قُدر بـ503 آلاف و162 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 239 ألفًا و787 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 203 آلاف و92 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 162 ألفًا و786 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 102 ألف و444 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 43 ألفًا و278 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 42 ألفًا و733 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن "After the wedding" بطولة Michelle Williams، محققًا 18 ألفًا و616 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "The Big Trip" بعد تحقيقه 12 ألفًا و838 جنيهًا، في المركز العاشر يأتي فيلم "Crawl" وقُدر إيراده أمس بـ9 آلاف و352 جنيهًا.