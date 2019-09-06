إدوارد: "محمد صبحي مثلي الأعلى في التمثيل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
أعرب الفنان إدوارد، عن حبه وتقديره للفنان القدير محمد صبحي، مؤكدًا أنه يعتبره مثله الأعلى.
وكتب إدوارد، عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا بحب الراجل ده أوي، تاريخ من الفن والثقافة والاحترام، مثل أعلى ليا ولكل فنان، بحب فنه، تحية وتقدير للفنان الكبير محمد صبحي".
يُذكر أن إدوارد يشارك فى بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إلى جانب: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، منة جلال، وعدد من الفنانين، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل.
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