البيت الفني للمسرح يفتتح "إشاعة في الميدان" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، إنه تُجرى حاليًا بروفات العرض المسرحي الجديد "إشاعة في الميدان" من إنتاج شعبة مسرح التجوال والمواجهة، والذي من المقرر افتتاحه قريبًا بمركز سعد زغلول الثقافي.

وأشار مخرج العرض محمود فؤاد صدقي إلى أن "إشاعة في الميدان" يدور في قالب كوميدى فانتازي، عن "توكتوك" اخترق قوانين المرور، ليشل حركتها ويُحدث حالة من الهرج والمرج تخرج عنها شائعات عن سبب توقف المرور تنتشر في المحافظات، وتتوالى الأحداث.

"إشاعة في الميدان" تأليف متولي حامد، بطولة باسم قناوي، كريم الباسطي، ميدرونا سليم، زكريا معروف ، إسلام عماد، أميرة أحمد، محمود سكر، عاطف عبدالوهاب، هاني سعد، ندى عفيفي، محمود مهدي عباس، أحمد نصر سيف، هبة الكومي، أحمد ظريف، هاني سعد، محمد أشرف، محمود صابر أبو السعود، شريهان شاذلي، حكيم، أيمن عبدالرحيم، محمد رزق، عاصم، الطفلة ديما ياسر عزت، أشعار صفاء البيلي، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، استعراضات هشام علي، مكياج أماني حافظ، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.