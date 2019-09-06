تراند اليوم : مطربة شهيرة تطرد والدتها من منزلها

كشف موقع "Radaronline" أنّ نجمة فريق "سبايس جيرلز" الشهيرة ميلاني براون،والمعروفة بـ "ميل بي" طردت والدتها من منزلها، وتركتها للعيش في كوخ بالحديقة، الأمر الذي أكدته بنفسها.

وقالت إن والدتها أندريا تأتي كل صباح لتحضير وجبة الإفطار، وتحاول في غضون ذلك أن تستطلع الأخبار بشكل فضولي في المنزل الذي تتصور أنه منزلها، "لكن الحقيقة أن المنزل لم يعد منزلها، وإنما منزلي".

ووفق تقارير، فإن ميلاني (44 عامًا) عادت مع ابنتيها فوينكس وأنجيل، إلى بريطانيا بعد 15 عامًا قضتها في لوس أنجلوس، فيما لم تتمكن من اصطحاب ابنتها الصغرى ماديسون، التي ما تزال في الولايات المتحدة برفقة زوجها السّابق، ستيفن بيلافونت.

كانت النجمة البريطانية دخلت في العام الماضي صحة علاجية للخضوع لبرنامج إعادة تأهيل للعلاج من إدمان الكحول والجنس، وذلك بعد احتجازها في إحدى المستشفيات لتناولها جرعة زائدة من العقاقير والكحوليات.

