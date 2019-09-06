تراند اليوم : ممثلة شهيرة تشعل ضجة بسبب حديثها عن الخليجيين...



أغضبت الممثلة الكويتية سارة القبندي، متابعيها من العرب والخليجيين، بسبب تعليق نشرته عبر تطبيق "إنستجرام" حول رحلتها إلى تايلاند للاستجمام.

وقالت "سارة" في مقطع فيديو إنها سافرت إلى تايلند، أن أسعار السلع في المنطقة التي أقامت فيها رخيصة جدًا، وأشارت إلى أن والدتها كانت تأتي بها وبأشقائها إلى هذا البلد بسبب ذلك، واصفة مكان اقامتها بأنه نظيف وجميل وأنها أحبته كثيرًا.

غير أنها أشعلت ضجة كبيرة بعدما أشارت إلى الهدوء الذي يعم المكان، قائلة إن ما يبحث عنه كل الخليجيين هو عدم وجود خليجيين وعرب، وأوضحت أنها تريد من خلال ذلك الشعور بأنها سافرت إلى بلد آخر.

وذكرت أنها التقت أسرتين سعوديتين فقط، لتثير تعليقات غاضبة بين متابعيها، لم ينته على الرغم من محاولتها التوضيح، إلا أنها لم توقف الانتقاد اللاذع ضدها.