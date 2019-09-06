غدًا.. تامر حسين يستقبل عزاء والده بالتجمع الخامس

يستقبل الشاعر تامر حسين ، عزاء والده في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، مساء غدًا، السبت، ومنالمقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب.
يذكر أن رُشح الشاعر تامرحسين أخيرا لجائزة أفضل شاعر فى أفريقيا لعام 2019، من قبل إدارة مهرجان جوائز الموسيقي الأفريقية عن أغنيته "ناسينى ليه" للمطرب تامر حسني.
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