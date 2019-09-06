غدًا.. تامر حسين يستقبل عزاء والده بالتجمع الخامس

يستقبل الشاعر تامر حسين ، عزاء والده في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، مساء غدًا، السبت، ومن

المقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب.

يذكر أن رُشح الشاعر تامر

حسين أخيرا لجائزة أفضل شاعر فى أفريقيا لعام 2019، من قبل إدارة مهرجان جوائز الموسيقي الأفريقية عن أغنيته "ناسينى ليه" للمطرب تامر حسني.