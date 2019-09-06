هل يحقق مهرجان الجونة السينمائي نجاحًا هذا العام

استطاع مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته الأولى والثانية أن يحقق نجاحًا كبيرًا، ما جعله من أهم المهرجانات في مصر ويُحدث أيضًا ضجة يتحدث عنها الوطن العربى والعالم كله، فيحضره عدد كبير من الفنانين العرب ومجموعة من نجوم هوليود.

وينتظره الجمهور هذا العام يوم 19 من شهر سبتمبر الجاري حتى يشاهدوا ما الجديد الذي من المقرر أن يحدث خلال حفلتيه الافتتاح والختام ومابينهما من فعاليات.

كما تتنافس الفنانات للفت الأنظار إليهن بإطلالتهن المختلفة على السجادة الحمراء فمنهم من يحرص على اختيار فساتين أنيقة وأخرون يلجأون للفساتين والإطلالات الجريئة والغريبة للفت الأنظار إليهم.

ويشار إلى أنه كانت أعلنت إدارة المهرجان تكريم الفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية

مي مصري، بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعي، كما أعلنت أيضًا عن اختيار المخرج مروان حامد رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، والتي تضم في عضويتها كلا من الفنانة سوسن بدر، والتونسية درة.

ومن المقرر أن يحضر الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الفنان مينا مسعود، الذي قام بأداء دور علاء الدين في فيلم ديزني الأخير.

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ويذكر أن يتنافس في المهرجان هذا العام في فئة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلم ليس من بينها عملًا مصريًا، ومن أبرزها الفيلم اللبناني "1982" للمخرج وليد مؤنس والذي تشارك في بطولته المخرجة

والممثلة نادين لبكي، وفيلم "حلم نورا" التونسي الذي تقوم ببطولته هند صبري، وفيلم "آدم" من المغرب للمخرجة مريم توزاني.

كما يعرض خارج المسابقة في قسم الاختيار الرسمي، 21 فيلمًا بينها العرض العالمي الأول لفيلمين مصريين هما، "لما بنتولد" إخراج تامر عزت، وأول فيلم تحريك مصري "الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك.

فيما يعرض المهرجان أيضًا 16 عملًا سينمائيًا طويلًا من حول العالم، وهي أفلام شاركت في مهرجانات دولية، ومنها فيلم "طُفيلي"، صاحب السعفة الذهبية في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وفيلمي "باكوراو" و"البؤساء"، الفائزين بجائزة لجنة التحكيم بالمناصفة في نفس المهرجان، في نفس الدورة.

فيلم "الأب"، الفائز بجائزة الكرة الكريستالية في الدورة الـ55 لمهرجان كارلوفي فاري، وفيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار الأحدث "ألم ومجد"، وكذلك فيلم "37 ثانية"، الفائز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي الدولي.