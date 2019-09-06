لسبب غير متوقع.. ملكة الراب نيكي ميناج تعتزل الفن

أعلنت نجمة الراب، وكاتبة الأغاني الشهيرة، نيكي ميناج، اعتزالها الفن، وقررت الابتعاد عن الشهرة والأضواء، بعدما احتلت أغنياتها أفضل 100 أغنية للراب، وصرحت نيكي اعتزالها الغناء، حيث كتبت على موقع تويتر قائلة: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة، وأعلم أنكم سعداء الآن".

هذه التغريدة لم تمر بسلام على جمهورها، وعددهم حوالي 20 مليونًا، وبسبب هذه التغريدة أثارت نيكي الجدل، لأنها لم تعلن من قبل أنها متزوجة، أو حامل، لكنها فيما سبق أعلنت أنها ستتزوج من صديقها كينيث بيتي، وبعدها

غيّرت اسمها على تويتر لـ"السيدة بيتي"، وفي الوقت نفسه نيكي لم تعلن إكمال زواجهما، أو إلغاءه.

يُذكر ماضي حبيب نيكي بأنه تم اتهامه بمحاولة اغتصاب قاصر عام 1995، وقضى بسببها 4 سنوات في السجن، وتهمة قتل من الدرجة الأولى عام 2006 قضى على إثرها 10 سنوات بالسجن، وتم الإفراج عنه في 2013.