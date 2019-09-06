الليلة.. عرض "المتفائل" على المسرح القومي

يعرض مساء اليوم، الجمعة، "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا ماعدا الأربعاء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة

من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.