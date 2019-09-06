الليلة.. كارمن سليمان تحيي حفلًا غنائيًا في دمياط

تستعد المطربة كارمن سليمان، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الجمعة، بمحافظة دمياط، على خشبة مسرح قصر الثقافة، وسط حضور كبيرمن متابعيها ومحبيها.
ومن المقرر أن تقدم كارمن خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملأغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
ويذكر أنه تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية.
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