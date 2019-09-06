تعرّف على موعد طرح أغنية مدحت صالح الجديدة "حد غيري"

يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية "حد غيري"، يوم الخميس المقبل، 12 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن أغنية "حد غيرى"، كلمات: معتز

الإمام، ألحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق، قانون: محمود عامر، ناي: جون سامي، جيتار: أحمد حسين، تسجيل غناء: أسامة كمال، ميكس وماستر: محمد عدس.

يذكر أنه من المقرر أن يُحيي المطرب مدحت صالح حفلًا غنائيًا كبيرًا غدًا بالإسكندرية فى ختام مهرجان الصيف.