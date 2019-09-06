كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة اليسا في السابق صورة مع الفنان فارس كرم التي التقت به على متن الطائرة وسرعان ما بدأت التعليقات الجارحة والساخرة من اليسا على الرغم من انها كانت تبدو جميلة ومرتبة كالعادة الا ان البعض اعتبر انها اكتسبت وزنا زائدا في بطنها معتبرين الامر “عيب”
اليسا لم تسكت وردت على المنتقدين ووجهت لهم رسالة :موتوا بغيظكم!
كما توجهت لكل الاشخاص الذين دافعوا عنها وقالت : في حين اقرأ منشوراتكم اشعر بحبكم ودعمكم الكبيران لي لذلك لا شيء يستطيع ازعاجي بوجودكم .. احبكم جميعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ترد بقوة على منتقدي صورتها مع فارس كرم.. موتوا بغيظكم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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