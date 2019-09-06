ناقد يصف بيرين سات بالعاهرة.. وهكذا ردّ كيفانش تاتليتوغ!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 12:53 مساءً - وصف ناقد تركي النجمة التركية بيرين سات بالعاهرة، قائلا انها يجب ان تُرمى في السجن، ودعا الرقابة ان تشدد على الأعمال الدرامية التي تحتوي على القبلات.
بدورها رفعت بيرين دعوى قضائية ضده، مطالبة اياه بدفع 150 الف دولار اميركي بسبب الإساءة التي تعرضت لها من قبله.
النجم كيفانش تاتليتوغ دافع عن زميلته، قائلا ان الصحافة التركية باتت تضم أناسا رخيصين فكريا واخلاقيا، مؤيدا خطوتها بمحاكمته قانونيا.
الجدير ذكره ان بيرين شاركت كيفانش بطولة مسلسل “العشق الممنوع” والذي حقق نجاحا كبيرا.
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