بالفيديو- “هيدا الحكي” جديد ديانا كرزون

حققت الفنانة وسوبرستار العرب ديانا كرزون نجاحًا جديدًا، بعملها الغنائي الذي حمل عنوان “هيدا الحكي” بتعاونها مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة، وذلك بعدما تم اطلاق الاغنية على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

“هيدا الحكي” من الاعمال الغنائية الشبابية المميزة والرومانسية التي صيغة كلماتها باللهجة اللبنانية لتتناسب وروح العصر بمفرداتها ومذاقها الخاص وايقاعاتها ونغماتها التي سحرت بدفئ صوت الفنانة ديانا كرزون ورومانسيتها التي تجلت بشموخ صوتها المحمل بعبق زمن الفن الاصيل، في جمال الكلمة والصدق في الاحساس.

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ويقول مطلع الأغنية: “بحبك بعشق قلبك، بعشق نظرات عيونك، بموت فيكي بجن عليكي، بضيع من دونك، هيدا الحكي الي بحب منك اسمعو، كل يوم كل يوم، دلعني دللني وغنجني، اوعا تزعلني، دوبني بالحنية، غرقني حب غرقني”.

“هيدا الحكي” من كلمات الشاعرة اللبنانية حياة اسبر ومن الحان الملحن فضل سليمان وقام بتوزيعها موسيقياً الموزع عمر الصباغ، وميكس وماسترنج استديو عمر صباغ، كما شارك عدد من الموسيقين بهذا العمل: “جيتار” ارمين “ناي” ماهر العلي “صولو” سليم محلا “بزق” حسن ساز واختارت سوبرستار العرب ديانا كرزون الظهور بصورة غلاف اغنية هيدا الحكي بفستان من ازياء يوسف الجسمي.