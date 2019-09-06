شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيى حفلا بدمياط الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة كارمن سليمان، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا بمسرح قصر الثقافة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف محافظات مصر.

وأعلنت كارمن سليمان إحياء حفل غنائى أيضاً يوم الخميس 12 سبتمبر الجارى، فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، وتواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها بحسب تأكيدها.

من ناحية أخرى، طرحت كارمن، فى رمضان الماضي، دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.