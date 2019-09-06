شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تدعم فيلمها "نورا تحلم" فى مهرجان تورنتو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان فينيسيا السينمائى، انتقلت النجمة التونسية هند صبرى، لمؤازرة فيلمها "تورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة، الذى يعرض لأول مرة فى الدورة الـ44 للمهرجان العالمى الذى يقام فعالياته فى مدينة تورنتو بكندا.

وظهرت هند صبرى فى مهرجان تورنتو الذى يقام فعالياته من الفترة 5 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، وتحدث لوسائل الإعلام العالمية عن اهتمامها الدائم بدعم المرأة فى جميع المجالات إذا كانت السينمائية أو الإخراجية.

وأجرت صحيفة "فاريتى" الأجنبية حوارا مع النجمة التونسية ركزت فيه على تجربته السينمائية الأخيرة فى فيلم "الفيل الأزرق 2" مع المخرج مروان حامد، والذى مازال يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى.

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وأبرزت النجمة التونسية مشاركاتها فى فيلم "نورا تحلم" الذى يعرض فى الدورة الحالية من المهرجان، والذى يعرض فكرة جديدة من نوعها لإظهار الدعم الكامل للمرآة العربية وتمكين النساء من الظهور وعرض مواهبهم.

وعن أمنيتها فى الفترة المقبلة أكدت النجمة التونسية أن المشروع السينمائى العربى أهم الخطوات التى يجب أن تنفذ، موضحة أن الوطن العربى يشمل أكثر من 350 مليون شخص يتحدثون نفس اللغة ولديهم الكثير من العادات والتقاليد المتشابهة، فلماذا لم ينفذ حتى الآن مشروع سينمائى كبير بدعم كبير يبرز المهارات التمثيلية المتواجدة فى الكثير من الشخصيات الموهوبة.

فيلم "نورا تحلم" مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند صبرى (نورا) شخصية امرأة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.