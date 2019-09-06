“غور”.. جديد ماجد المهندس – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “غور” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات واحد، ألحان وتر وتوزيع رأفت، وأطلقها المهندس عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”. وحقق الفيديو الخاص بالأغنية ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه. لمشاهدة فيديو أغنية “غور”:

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